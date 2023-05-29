Erzincan'da Etkili Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da aralıklı yağmur yağışı devam ediyor. Yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Etkisini gösteren yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi

ERZİNCAN Erzincan'da yağmur yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

Erzincan'da gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.