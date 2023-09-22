Erzincan'da Esrar Operasyonu: Şüphelilere İşlem Yapıldı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar esrar ele geçirilerek şüphelilere işlem yapıldı. Operasyonda toplamda 16,48 gram esrar bulundu.

Erzincan'da polis ekiplerince bir miktar esrar ele geçirilerek yakalanan şüphelilere işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, F.D.(37) isimli şahsa ait araçta yapılan kontrollerde daralı ağırlığı 1,56 gram gelen tütünle karışık esrar ve daralı ağırlığı 1,53 gram gelen esrar ele geçirildi.

F.D.'ye uyuşturucu maddeyi sattığı değerlendirilen K.K.'nın (31) ikamet adresinde yapılan aramada ise daralı ağırlığı 14,62 gram ve 0,77 gram gelen esrar ele geçirildi.

F.D.'ye TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, K.K.'ya TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN