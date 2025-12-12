Haberler

Erzincan'da emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendirildi

Güncelleme:
Erzincan'da asayiş ve trafik hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına kazandırılan 122 yeni araç törenle hizmete alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla emniyet ve jandarmaya kazandırılan 122 aracı teslim ettiklerini söyledi.

Araçların temininde hayırseverlerin desteğinin de olduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu şehirde hizmet eden bütün emniyet ve jandarma mensupları samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum, bizim göz bebeğimizdir. Erzincan 122 aracı nasıl elde etti? Devletimizin imkanlarıyla buraya gelen araç sayısı yaklaşık olarak 62. Bizim hayırsever destekleriyle elde ettiğimiz araç sayısı da 50 civarında. Bu şöyle oldu, bir şehirde milletvekiliyle, valisiyle, rektörüyle, belediye başkanıyla, kaymakamıyla, vali yardımcılarıyla bir bütünlük, bir beraberlik olduğundan, şehir küçük olabilir ama ortaya koyduğu katma değer çok büyüktür, çok anlamlıdır, çok değerlidir. Cenab-ı Allah bu cuma günüde birliğimizi daim etsin, al bayrağımızı hep dalgalandırsın. Al bayrağın gölgesinde yaşamayı, onurla şerefle kıyamete kadar yaşamayı hepimize nasip etsin."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık da yeni araçlarla sahadaki etkinliklerinin artacağını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ise yeni araçların birçoğunun 3-4 milyon lira civarında olduğuna işaret ederek, bunun güçlü Türkiye'nin en güzel resmi olduğunu ifade etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Belediye Başkanı Bekir Aksun da araçların emniyet ve jandarmaya hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi sonrası araçlar güvenlik güçlerine teslim edildi.

Törene, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
