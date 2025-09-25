Haberler

Erzincan'da Elektrikli Bisiklete Panelvan Çarptı, Çocuk Ağır Yaralandı

Erzincan'da Elektrikli Bisiklete Panelvan Çarptı, Çocuk Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Erzincan'da bir panelvanın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da panelvanın çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk ağır yaralandı.

M.N. idaresindeki 24 AU 129 plakalı panelvan, Mimar Sinan Mahallesi 1184. Sokak'ta İ.K'nin (10) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsü İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
