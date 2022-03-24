Erzincan'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın evde hasara neden oldu
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bir evde, elektrikli battaniyeden çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evde, elektrikli battaniyeden çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
İzzetpaşa Mahallesi 829 Sokak'taki Sebahattin Sağlam'a ait tek katlı bir evin yatak odasında, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın çıktı.
Yangını kontrol altına alamayan Sağlam, durumu bildirdiği itfaiye ve polisten yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında, evin yatak odasında hasar meydana geldi.
AA / Kemal Özdemir - Güncel