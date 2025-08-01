Erzincan'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok

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Erzincan'da ehliyet sınavına kopya düzenekleriyle giren bir kişi ve ona yardım eden iki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, sınavda usulsüzlük yapan kişilere yönelik çalışma başlattı ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirdi.

Erzincan'da, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'ndeki sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için çalışma gerçekleştirdi.

Adayların üzerinde arama yapan ekipler, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı ileri sürülen E.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera, mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı sim kart ile kart görünümünde iletişim cihazı ve bu cihaza takılı sim kart ele geçirildi.

Ekipler, yaptığı çalışmada E.U'nun kopya düzeneğini organize ettiği tespit edilen E.B. ile S.T'yi de yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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