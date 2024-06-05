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Erzincan'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Erzincan'da yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kullanan 3 kişi ile onlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde gizli kamera ve kablosuz ağ cihazları ele geçirildi.

Erzincan'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 3 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'yi takibe alan ekipler, sınava giriş sırasında yaptıkları aramada, düğme görünümlü 1 gizli kamera, 1 sim kartlı kablosuz ağ cihazı ile cihazlara takılı 2 sim kart ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan E.B'yi sınav merkezi yakınlarında araç içerisinde suçüstü yakaladı.

Bu kişinin yardım ettiği ve e-sınav merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına üzerinde kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.İ, B.İ. ve O.A. da gözaltına aldı.

Söz konusu 4 şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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