Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı, 2 Tutuklama

Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı, 2 Tutuklama
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Erzincan'da, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 24 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Erzincan'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 24 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.A. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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