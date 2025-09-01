Erzincan'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanırken, 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.

Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalanırken "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.