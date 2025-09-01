Erzincan'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalanırken "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.