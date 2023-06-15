Erzincan'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

Erzincan'da polis ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 ekip ve 61 personelin katılımı ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 478 Türk vatandaşı, 118 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 94 araç kontrol edildi. Ekipler gerçekleştirdikleri uygulamada, resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olan Afganistan uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.