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Erzincan'da duvara çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

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Erzincan'da duvara çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

Erzincan'da cipin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da cipin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.P'nin (25) kullandığı 24 AS 974 plakalı cip, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki duvara çarptı.

Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan sürücü ile araçtaki N.P, A.P. ve F.P, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Erzincan Güncel Haberler

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