Erzincan'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ve 7 fişek bulundu. Tabancaya el konulurken, araç sürücüsü adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da durdurulan otomobilde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan 06 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca ve tabanca içerisinde şarjöre basılı vaziyette 7 fişek ele geçirildi.
Ruhsatsız tabancaya el konularak araç sürücüsü S. O. (38) Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel