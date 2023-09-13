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Erzincan'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ve 7 fişek bulundu. Tabancaya el konulurken, araç sürücüsü adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da durdurulan otomobilde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan 06 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca ve tabanca içerisinde şarjöre basılı vaziyette 7 fişek ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancaya el konularak araç sürücüsü S. O. (38) Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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