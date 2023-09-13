Erzincan'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ve 7 fişek bulundu. Tabancaya el konulurken, araç sürücüsü adli makamlara sevk edildi.