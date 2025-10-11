Erzincan'da Durdurulan Araçta 6 Bin 335 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Erzincan'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta toplam 6 bin 335 sentetik hap bulundu. M.A. isimli şahıs tutuklandı.
ERZİNCAN'da durdurulan araçta toplam 6 bin 335 sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 114 kutu halinde toplam 6 bin 335 sentetik hap ele geçirdi. Ekiplerin gözaltına aldığı M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel