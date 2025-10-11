Haberler

Erzincan'da Durdurulan Araçta 6 Bin 335 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Erzincan'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta toplam 6 bin 335 sentetik hap bulundu. M.A. isimli şahıs tutuklandı.

ERZİNCAN'da durdurulan araçta toplam 6 bin 335 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 114 kutu halinde toplam 6 bin 335 sentetik hap ele geçirdi. Ekiplerin gözaltına aldığı M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
