Erzincan'da Dükkan Yangını: Vali Hasar Tespit Çalışmalarını İnceledi

Erzincan'da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından Vali Hamza Aydoğdu esnafı ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent merkezinde dün öğleden sonra tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın kısa sürede diğer iş yerlerine yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından dün başlayan hasar tespit çalışmaları bugün de devam ediyor. Esnaf, kamu kurumları yetkilileri ile birlikte iş yerlerinde meydana gelen hasarı tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman yangın sonrası esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, hasar tespit çalışmalarını inceledi.

Aydoğdu, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tesit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının elektrik tesisatındaki bir problemden kaynaklandığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Dün öğleden sonra elektrik tesisatındaki problemden dolayı yangın çıktı. O arada rüzgar da şiddetli olduğu için yangın dükkandan dükkana sıçrayarak zarar meydana geldi. Erzincan yine birlik ve beraberliğini burada gösterdi. Belediye itfaiye, kamu kurumlarındaki itfaiyeler ve vatandaşlarımız el birliği ile yangını söndürdük. Allah'a şükür hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Şu an milletvekilimiz ve belediye başkanımız ile birlikte esnafımızı geziyoruz. Çatılarda çok ciddi zarar var. Esnafımızın bir kısmının malında da zarar var. Şu anda esnafımız iş yerini temizliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu yaraları birlikte sarmış olacağız."