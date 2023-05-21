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Erzincan'da domuz sürüsü dron ve fotokapanla görüntülendi

Erzincan'da domuz sürüsü dron ve fotokapanla görüntülendi

Güncel Haberler

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde popülasyonları hızla artan domuz sürüsü, çoban Mert Yılmaz tarafından dron, yerden ise fotokapanla görüntülendi.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde popülasyonları hızla artan domuz sürüsü, çoban Mert Yılmaz tarafından dron, yerden ise fotokapanla görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınına kadar gelen domuz sürüsü, bölgede çobanlık yapan ve aynı zamanda youtuber olan Mert Yılmaz tarafından dron ve bölgeye yerleştirdiği fotokapanla görüntüledi. Hayvanlarını otlatırken bir taraftan da dron ve fotokapanla doğada olup bitenleri  izleyen Yılmaz, gündüz çalılıkların içerisinde hızla giden domuz sürüsünü fark etti. Yılmaz domuzları dron ile gece de bir inek ölüsünün yakınına kurduğu fotokapanla görüntüledi..


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mert Yılmaz Güncel Haberler

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