Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu

Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu

Güncel Haberler

Refahiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan iki kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin araması sonucu bulundu.

Refahiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan iki kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin araması sonucu bulundu.

Kadıköy ile Tülüköy deresi arasında dün öğleden sonra doğa yürüyüşü yapan Onur P. (35) ile Murat A'dan (45) haber alınamayınca, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, bölgeye intikal eden jandarma komando timleri, UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma devam etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar termal kamerayla bölgeyi tarayan ekipler, gündüz de drone destekli arama yaptı.

Ekipler, kayıp iki kişiye Tülüköyü bölgesindeki dere yatağında ulaştı.

Alandan çıkarılan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Jandarma Kadıköy AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title