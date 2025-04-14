Erzincan'da Din Görevlilerine Mesleki Eğitim Başladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki Dini İhtisas Merkezi 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi açılışında eğitimin önemine değinerek, din görevlilerinin taşıdığı sorumluluğun büyük olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Doç. Dr. Burhan İşliyen ile katıldığı programda, din görevlilerine her alanda ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu ihtiyacı siz karşılayacaksınız, unutmayın. Bu eğitim süreci tabii ki kolay olmayacak fakat kolay olan hiçbir şey iz bırakmaz." dedi.

Aydoğdu, eğitim alacak adaylara tavsiyelerde bulunarak, "Sahada sizleri bekleyen onlarca soru, yüzlerce göz, binlerce gönül olacak. Onlara hakikatin sesiyle ulaşabilmek için bu süreçte ter dökmeniz, sabırla yürümeniz gerekiyor. Bu süreci başarıyla tamamlayanlar sadece bir belge almayacak, bir niyeti, bir emaneti, bir duayı da aynı zamanda hak edecek. Buradan yetişecek din görevlileri, camide cemaate, köyde nineye, şehirde gence, sahada mazluma rehberlik edecek. Camide boş olan bir saf, aslında kaybedilmiş bir gencin kalbidir. Her çocuğa umut olun." diye konuştu.

İşliyen de doğruyu öğretecek, yaşayacak ve rehber olacak hocaların yetişmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ezberlediğiniz Kur'an hayat rehberi, yaşanan bir kitap, tatbik edilen bir kitap, hayatımıza, sokağımıza, caddemize, evimize, ilişkilerimize, ticaretimize yansıyan bir kitap olmadığı sürece Peygamber efendimizin mahşerde 'Ya Rabbi bu kavmin Kur'an-ı terk ettiler, sana havale ediyorum' şikayetinden kurtulamayız. Kur'an-ı okuyan, anlayan insanlar olacağız. Kur'an-ı Kerim'in ahlakını yaşayan insanlar olacağız. Biz yollarda yürüdüğümüz zaman doğruluk cesaret, ahlak ve edep yürüyecek. Biz, yaşadığımız bölgenin en doğru, en dürüst, en zahit, en cömert, en hoşgörülü ve en güzeli olanı olmak için Kur'an-ı satırlardan sadırlara, sayfalardan sokaklara yansıtmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız."

Programa, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.