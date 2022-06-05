Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. İlçede Naci Ş'nin (80) kullandığı 24 FA 452 plakalı traktör, Doğan Koç Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Naci Ş'nin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve Refahiye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri traktörün altında kalan sürücüyü kısa sürede çıkardı. Ancak bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri Naci Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Naci Ş'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Kemal Özdemir - Güncel 112 Acil Çağrı Erzincan Güncel Haberler

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