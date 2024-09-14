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Erzincan'da Devrilen Tırın Sürücüsü AFAD Tarafından Kurtarıldı

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Erzincan-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen alçı yüklü tırın sürücüsü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da kara yoluna devrilen alçı yüklü tırın sürücüsünü AFAD ekipleri kurtardı.

Hüseyin Onur S. idaresindeki 76 DP 259 plakalı alçı yüklü tır, Erzincan- Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Mustafabey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır içerisinde sıkışan yaralı sürücü AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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