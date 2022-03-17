Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, cenazeden dönen 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ali Haydar Alparslan'ın (42) kullandığı 34 VT 7695 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Demirpınar köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirlenen Gülizar (43), Halit (47), Muhammet Emin (7), Amine Erva (5), Sevda (30), Ayşe Meva Alparslan (2) ile Saniye Çakmak (49) yaralandı.

Ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan bu kişilerden Halit Alparslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın, ailenin Ağrı'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.