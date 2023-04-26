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Erzincan'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı

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Erzincan'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

İsmet Ç'nin kullandığı 24 UC 170 plakalı kamyonet, Üzümlü- Erzincan kara yolunun Ekşisu Mesire Alanı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.Ç, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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