Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN'da dereye düşen ve balçığa saplanarak yaralanan sokak köpeği belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek götürüldüğü barınakta tedavi altına alındı.

Kavakyolu Mahallesinden geçen Vasgirt Deresi etrafında oluşturulan rekreasyon alanında ailesi ile yürüyüş yapan Salih Sevimli, derenin içerisinde bir köpeğin olduğunu fark etti. Sevimli, düştüğü derede çamur ve balçığa saplanan köpeği kendi imkanları ile kurtarmak istedi. Ancak köpeğin arka sol ayağının kırık olduğunu ve daha çok zarar verebileceğini düşünen Sevimli, belediyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Ezincan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, sokak köpeğini tedavisi için barınağa götürdü.