Erzincan'da Dereye Devrilen Araçta 5 Kişi Yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkarak dereye devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da kontrolden çıkarak dereye devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yahya I'nın (59) kullandığı 34 VV 3712 hafif ticari araç, Refahiye- Sivas kara yolu Köroğlu deresi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.I. (25), Ö.I. (19), M.T. (22) ve S.I. (50) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.