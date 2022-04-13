Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 157 metre ray çaldıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Söğütözü köyü bölgesinde TCDD'ye ait 157 metre rayın demiryolu hattı üzerinden çalındığı ihbarı üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonrası olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.A, Ö.D, B.D, M.K. ve G.B. isimli kişileri gözaltına aldı.

Söz konusu kişilerin evlerinde yapılan aramada bir oksijen tüpü ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan 5 zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rayları satın aldığı iddia edilen K.C. hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.