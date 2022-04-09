Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Haberler

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Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kız yurdu çevresindeki demir parmaklıklara sıkışan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, demir parmakları kesip köpeği kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, bölgeden uzaklaştı.

Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, İtfaiye, Kredi, Köpek, Güncel, Haberler

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