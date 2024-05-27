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Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde Yeniden Toprak Kayması

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde daha önce yaşanan toprak kaymasının ardından bugün yeniden toprak kayması meydana geldi. Şirket yetkilileri, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

(ERZİNCAN) - Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından aynı yerde yeniden toprak kayması yaşandı. SSR Madencilik, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta siyanürlü toprak kaymıştı. 9 işçi siyanürlü toprağın altında kalmış, 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Aynı bölgede bugün saat 14.45 civarında yeniden toprak kayması yaşandı. SSR Madencilik'ten yapılan açıklamada toprak kaymasında ölü veya yaralının olmadığı belirtildi.

SSR Madencilik'in açıklaması şöyle:

"27.05.2024 tarihinde saat 14: 45 civarında Sabırlı Deresi yığın liç sahasında hafif ölçekte bir toprak kayması meydana gelmiştir. Söz konusu toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Topuk üstü olarak isimlendirdiğimiz alandan Sabırlı Deresi'ne doğru bir akış gerçekleşmiştir.

Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Bölgede yapılan arama çalışmalarına güvenlik sebebiyle ara verilmiş, alan ve yakın bölgeler önlem amaçlı olarak boşaltılmıştır. Teknik ekiplerimiz, konuyla ilgili incelemelerine devam etmektedir. Tüm gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Erzincan Maden İliç Ekonomi Güncel Haberler

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