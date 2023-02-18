Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tercan ilçesine bağlı Kargın Belediyesine ait A.T'nin kullandığı 24 AAT 871 plakalı çöp kamyonu, geri manevra sırasında Hüseyin T'ye (72) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Hüseyin T, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Hüseyin T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel