Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede öldü Güncel Haberler Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tercan ilçesine bağlı Kargın Belediyesine ait A.T'nin kullandığı 24 AAT 871 plakalı çöp kamyonu, geri manevra sırasında Hüseyin T'ye (72) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin T, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Erzincan Tercan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.