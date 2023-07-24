Erzincan'da çoban av tüfeği kazası sonucu hayatını kaybetti

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde sürüyü otlatırken yanında bulunan av tüfeği kazara ateş alan çoban Cemal Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde sürüyü otlatırken yanında bulunan av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü.

Büyükyayla köyü Kümbeller mezrasında çobanlık yapan Cemal Aldemir (43), hayvanlarını otlatırken yere düşmesi sonucu yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Aldemir'i fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulansla önce Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.