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Erzincan'da cinayet şüphelisi tutuklandı

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Erzincan'da kafasına sert bir cisimle vurulmuş halde evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

Erzincan'da dün kafasına sert bir cisimle vurulmuş halde evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

Kavakyolu beldesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Nadim Yeşil'in (64) evinde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan komşusu Hacı C.K'nin (37), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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