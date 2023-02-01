Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzincan'da iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Erzincan'da iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş İş Merkezi önünde iki gurup arasında çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan E.Ö, O.Y, M.E.Y, O.Y. ve F.Y ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Alparslan Türkeş Erzincan Güncel Haberler

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