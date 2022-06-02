Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor - Haberler

Erzincan'da pancar üreticileri başta olmak üzere çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, tarlalarını domuzların saldırısından korumak için nöbet tutuyor.

Kentin Hancıçiftliği köyünde tarlalarındaki pancar ve çeşitli ürünlerini yaban domuzlarının yemesi nedeniyle zarara uğrayan çiftçiler, hayvanları tarlalarından uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere baş vuruyor.

Arazilerine domuzların girmesini engellemek için geceden sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, domuzları tarlalarından uzaklaştırmak için gün içinde de köpekleriyle çevrede geziyor.

Özellikle geceleri av tüfeğiyle havaya ateş açıp ses çıkartarak domuzları tarlalardan uzaklaştırmak isteyen çiftçiler, zaman zaman tarlalarını el feneri ile kontrol edip domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Köyün muhtarı Resul Çetin, durumu ilgili kurumlara dilekçe yazarak bildirdiğini ancak ovada sürek avı yapılamayacağının kendisine bildirildiğini aktardı.

Tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tuttuklarını anlatan Çetin, "Tarlalarımızda domuzlardan dolayı ciddi zararımız var. Domuzlar tarlaların yanı sıra köye de geldi. Üç aydır evime gitmeyip tarlalarda nöbet tutuyorum. Domuzlar 1 ay önce ekinlere zarar verdi, şimdi ise kök salan pancara zarar vermeye başladı. Çok mağduruz, yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz." dedi.

Pancar üreticisi İmam Kızıltuğ da nöbet tutmalarına rağmen domuzların zararının önüne geçemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Domuzlar ürünlerimize günlük zarar veriyor. Şu anda pancarımız daha küçük, pancar biraz tatlandığı zaman domuzlardan daha da kurtaramayız. Ürünümüzü 11 ayda çıkarıyoruz. Biz 11 aya kadar bu şekilde nöbet tutamayız. Domuzları vuramıyoruz. Devlet bizlere yardımcı olsun. 30 dönüm pancar ektim ve 80 bin lira harcadım."

Çiftçilerden Ayten Keleş de domuzların pancar tarlasına zarar verdiğini belirterek, "Tarlayı bekleyecek kimsem yok. Çiftçilerimiz işleri nedeniyle sürekli tarlalarda nöbet tutamıyor. Tarlalarımız zarar gördü." ifadelerini kullandı.