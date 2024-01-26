Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpışması: 1 ölü, 9 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzincan'da Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait bir cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 askeri personel ve 2 memur da dahil olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı askeri personel 9 kişi yaralandı.

Abuzer B'nin kullandığı Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 54 AFH 520 plakalı servis aracı, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta Mehmet Mehdi G. idaresindeki 03 AAY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan Yakup Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Açık Ceza İnfaz Kurumu Erzincan Sakarya Cezaevi Acil Durum Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title