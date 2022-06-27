Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu - Haberler

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Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmenin solüsyon boru hatlarında 21 Haziran'da meydana gelen arıza neticesinde Çevre Kanunu'na istinaden bakanlığa bağlı çevre denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve işletmeye en üst sınır uyarınca 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandığı, adli soruşturmanın yapılması için de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti amacıyla çevre laboratuvarınca alınan 27 numunenin analizlerinin sürdürüldüğü bildirilerek, "Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek." bilgisi verildi.???????

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İklim Değişikliği 21 Haziran Erzincan Güncel Haberler

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