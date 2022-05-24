Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

Erzincan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Erzincan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "gasp", "hırsızlık", "silahlı tehdit", "yaralama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranan hükümlüleri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalar sonucu haklarında 1 yıl 7 ay ila 19 yıl 5 ay 23 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.K, S.A, E.K. ve İ.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title