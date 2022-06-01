Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 321 şüpheli yakalandı - Haberler

Erzincan'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayındaki huzur-güven uygulamaları kapsamında aranan 321 şahsı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 ila 31 mayıs tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar ile icra edilen önleyici faaliyetler ve huzur güven uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler uygulamalarda, 4'ü tasarlayarak adam öldürme, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan şahıs olmak üzere toplamda 321 aranan şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca ekipler, alkollü araç kullanan 12 sürücü ile agresif sürücü davranışı sergileyen 5 kişi dahil toplamda 17 sürücüye idari para cezası uygularken, 50 araç ve 25 sürücüyü de trafikten men etti.