Çarpışan iki tırdan birinin kupası koptu, iki sürücü yaralandı Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır ile Nedim Kösen'in kullandığı yabancı plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı tırın kupası koparak yola savruldu, Işık yönetimindeki tır şarampole devrilerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada iki tırın sürücüleri yaralandı. Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. AA / Kemal Özdemir - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çarpışan iki tırdan birinin kupası koptu, iki sürücü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.