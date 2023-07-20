Erzincan'da Büklümdere köyünde arazi yangını

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyünde arpa ve buğday ekili 10 dekar arazi yangında küle döndü.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyünde yaklaşık 10 dekar arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kargın Beldesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede ki diğer tarlalara da sirayet etmemesi için çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden köylülerin de yardımıyla söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken çiftçiler bir kez daha yangınlara karşı uyarıldı. - ERZİNCAN