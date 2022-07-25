Erzincan'da bir kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Erzincan'da bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağındaki fritözde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede mutfağın bacasını sarması üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.
Gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın yüzünden mutfakta hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Kemal Özdemir - Güncel