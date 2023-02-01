Erzincan'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Geçit 2. Etap TOKİ Konutları girişinde E.G. ile A.D. arasındaki tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar E.G. ve A.D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Erzincan Güncel Haberler

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