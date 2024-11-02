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Erzincan'da Bıçaklama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da Bıçaklama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
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Erzincan'ın Soğukoluk köyünde Ayhan Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ERZİNCAN merkeze bağlı Soğukoluk köyünde Ayhan Sarıkaya'nın (46) evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, 30 Ekim'de Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya'nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Y.Ç., E.K. ve S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, E.K. ve S.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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