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Erzincan'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi ağır yaralandı

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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Abdulhamit Ç'nin (34) kullandığı 06 GC 2951 plakalı beton mikseri, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Murat S. (42) idaresindeki 25 AK 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 1'i çocuk 3 yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.S. (41) ve A.B.S'yi (4), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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