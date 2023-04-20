Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Fatih Ö'nün (30) kullandığı 12 AJ 723 plakalı otomobil Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile Y.K. (54), G.Ö. (2) ve M.Ö'yü (28) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.