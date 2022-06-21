Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Adil C'nin (60) kullandığı 06 FAY 54 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Denizdamı mevkisinde orta bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki B.A (81), S.A (42), Z.A (72). ve Z.N.A (12) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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