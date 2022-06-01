Bariyere çarpan alüminyum yüklü tır yandı - Haberler

Bariyere çarpan alüminyum yüklü tır yandı
AA - Güncel
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Erzincan'da seyir halindeyken bariyerlere çarparak alev alan alüminyum yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'da seyir halindeyken bariyerlere çarparak alev alan alüminyum yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.
Mahmut Ş'nin kullandığı 33 BYB 73 plakalı tır Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp aniden alev aldı.
Tırdaki yangına, önce sürücü ve yoldan geçen diğer araç sürücülerince müdahale edildi.
Vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye araçları, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Olayda hafif şekilde yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılı
Öte yandan alev alan tırın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
AA / Güncel