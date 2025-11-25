Erzincan'da Baba ve Oğul Silahlı Ölü Bulundu

1) ERZİNCAN'DA BABA VE OĞLU EVDE ÖLÜ BULUNDU

ERZİNCAN'da baba- oğul evlerinde silah ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Fatih Mahallesi 716 sokakta meydana geldi. Karakoç ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık izninin alınmasından sonra eve giren polis, Yasin Karakoç'u (34) evin yatak odasında, babası Reşit Karakoç'u (67) ise avluda ölü buldu. Baba ve oğlunun tabancayla vurulduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.