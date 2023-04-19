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Erzincan'da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Güncel Haberler

Erzincan'da bahçe korkuluk demirlerine ayağı saplanan ev kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da bahçe korkuluk demirlerine ayağı saplanan ev kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katında oturan Y.A'ya ait British Shorthair melezi ev kedisi, balkondan atladığı sırada arka ayağı, bahçe duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.

Ayağına saplanan demir korkuluk ile belediye veteriner ekipleri gözetiminde itfaiye aracına alınan kedi, kentte bulunan özel bir veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Erzincan İtfaiye Güncel Haberler

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