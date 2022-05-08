Erzincan'da ATV kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da ATV tipi arazi aracıyla yaptığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Necmettin Çiftçi'nin (72) kullandığı plakası belirlenemeyen ATV, Refahiye-İliç kara yolu Çamdibi köyü yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftçi'nin cenazesi aynı hastanede yapılan otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.