Erzincan'da Atık Gıdalar Hayvan Mama Haline Dönüştürülüyor

Erzincan'da kamu kurumlarından toplanan atık gıdalar, sahipsiz hayvanlar için 3 ile 6 ay raf ömrü olan pelet mama haline dönüştürülüyor.

Kentte 3. Ordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde çıkarılan yemeklerden arta kalan gıdalar, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürülüyor.

Yemekler Veteriner İşleri Müdürlüğünce kurulan yeni tesiste hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor.

Hijyenik koşullarda işlenen atık gıdalar, 3 ile 6 ay raf ömrü olan pelet mama halinde barınaktaki hayvanlara veriliyor.

Üretilen mamalar sayesinde hem atık yiyeceklerin israf olması önleniyor hem de hayvanların beslenme ihtiyacı karşılanıyor.

23 kişilik kadroyla hizmet veriyorlar

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, AA muhabirine, sokak hayvanlarının yaşam haklarını ve vatandaşların konfor alanını güvence altında tutmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediyeye ait 17 bin metrekare ve 24 bin metrekare alanda 2 yeni hayvan barınağının inşaatına başladıklarını belirten Özger, hayvanlara 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknisyeni, 1 veteriner teknikeri olmak üzere 23 kişilik kadroyla bakıldığını ifade etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak hayvanların sağlıklarıyla ve beslenmeleriyle ilgilendiklerini dile getiren Özger, "Sokak hayvanlarımızın sağlıkla alakalı hizmetlerini bakımevimizde devam ettirirken, bir diğer problem olan beslenme ihtiyaçlarını da kamu kurumlarıyla yaptığımız protokol kapsamında aldığımız atık gıdalarla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Kamu kurumlarından toplanan atık gıdaların israf olmaması adına mama işleme makinesi aldıklarını vurgulayan Özger, şöyle devam etti:

"Bu makine, günde yaklaşık 50 kilogram kapasiteli atık gıdaları işleyip raf ömrünü de 3 ay uzatıp saklayabiliyor, bunları ihtiyaç halinde sokak hayvanlarımıza sunabilecek teknolojik bir altyapı imkanına sahip oluyoruz. Aldığımız mama işleme makinesi haftalık 1 ton atık gıda işleme kapasitesine sahip. Şu andaki sokak hayvanı kapasitemiz göz önüne alındığında günlük üretimin 40-50 kilogramı tüketime açılmıştı. Sahip olduğumuz bu teknolojik makineyle topladığımız atık gıdaların raf ömrünü uzatıyoruz, aynı zamanda gıdaların içerisinde hayvanlarımıza zarar verme ihtimali olan maddeleri de ayrıştırma imkanı buluyoruz. Bu noktada sessiz dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını çok nitelikli bir şekilde karşıladığımızı düşünüyorum. Kamu kurumlarıyla yaptığımız protokoller kapsamında topladığımız atık yemekler günlük 100-150 hayvanımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor."

"Sokak canlarımızın günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız"

Veteriner hekim Serkan Bayat ise atık gıdaların kompost mama haline getirildiğini belirterek, "Uygun koşullarda sakladığımız pelet mamalarımız ile buradaki sokak canlarımızın günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Bayat, "Haftalık 1 tona yakın topladığımız evsel atık gıdaların öncelikle hayvan beslenmesi tamamlandıktan sonra artan gıdaları burada kompost mama haline getirerek raf ömrünün uzatılmasını sağlıyoruz. Ürettiğimiz pelet mamalar ile hayvan bakımevinde bulunan sessiz dostlarımızın beslenme ihtiyacının bir kısmını karşılamaktayız." diye konuştu.