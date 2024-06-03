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Erzincan'da aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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Erzincan'da 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı ve Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, C.K'yi Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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