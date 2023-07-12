Erzincan'da Aranan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, umuma açık yerlerde ve ana arterlerde yapılan çalışmada 559 kişi sorgulandı ve aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.