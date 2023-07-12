Erzincan'da Aranan 7 Kişi Gözaltına Alındı
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Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, umuma açık yerlerde ve ana arterlerde yapılan çalışmada 559 kişi sorgulandı ve aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte umuma açık yerlerde, ana arter, cadde ve sokaklarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Uygulama kapsamında 25 ekip, 56 personelle toplamda 559 şahıs sorgulandı, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 7 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.